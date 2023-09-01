طلاب وطالبات "تعليم جدة" يحصدون المركزين الأول والثالث في "تحدي القراءة العربي"

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب (بنين - بنات) المركز الأول والمركز الثالث في مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة على مستوى المملكة عن فئة البنين والبنات وكذلك عن فئة ذوي الهمم. وحقق الطالب صالح بن فلاح الزهراني من مدرسة ابن حجر العسقلاني الثانوية المركز الثالث عن فئة البنين، والطالب عبدالغفار بن ربيع هبيلي من مدرسة دار الفرسان الأهلية بالمركز الثالث عن فئة ذوي الهمم، فيما حققت الطالبة ريما بنت عويد السلمي من معهد النور المركز الأول عن فئة ذوي الهمم بنات، والطالبة سلمى بنت ياسر الأحمدي المركز العاشر من الابتدائية الثالثة عشر لتحفيظ القرآن الكريم عن فئة البنات.