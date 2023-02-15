"البواردي" يستقبل مدير مكتب وزارة الرياضة بـ"شقراء"

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه بديوان المحافظة صالح بن راشد الحوشان الذي باشر عمله مديرًا لمكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء.
ورحب "البواردي" بالحوشان وهنأه على الثقة بتعيينه مديرًا لمكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
من جهة أخرى، عبّر صالح الحوشان عن شكره وتقديره لمحافظ شقراء على حسن الاستقبال وتوجيهاته، سائلاً الله أن يكون عند حُسن الظن وثقة المسؤولين.
وحضر الاستقبال أحمد بن عبدالكريم المرشد؛ اختصاصي الأنشطة والفعاليّات بمكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء.