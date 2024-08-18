"محافظ الليث" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ

شارك محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم، أبناءَه الطلاب في مدرسة الفيصل المتوسطة انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، بحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وعدد من القيادات التعليمية.
ونوَّه محافظ الليث إلى الدعم والمُساندة التي يحظى بها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، أيدها الله، بما يُعزّز العملية التعليمية لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى التميُّز والإبداع في التحصيل العلمي والإسهام في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي، مُشيدًا بجهود إدارة التعليم في تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة لانتظام 30 ألف طالب وطالبة لضمان مخرجات تعليمية مبدعة ومتطورة، وبالدور الكبير الذي يُقدمه المعلمون في صناعة مستقبل الوطن من خلال تأهيل أبنائه وبناته وأدوات تنميته.
كما أشار لعظم الأمانة التي يحملها المعلمون والمعلمات، في إيصال رسالة التعليم والاستثمار في الطلاب والطالبات بوصفهم ثروة الوطن، وقد التقى بطلاب المدرسة، وحثّهم على المثابرة والاجتهاد، سائلًا الله لهم التوفيقَ والنجاح.