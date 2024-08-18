"محافظ الليث" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ

ونوَّه محافظ الليث إلى الدعم والمُساندة التي يحظى بها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، أيدها الله، بما يُعزّز العملية التعليمية لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى التميُّز والإبداع في التحصيل العلمي والإسهام في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي، مُشيدًا بجهود إدارة التعليم في تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة لانتظام 30 ألف طالب وطالبة لضمان مخرجات تعليمية مبدعة ومتطورة، وبالدور الكبير الذي يُقدمه المعلمون في صناعة مستقبل الوطن من خلال تأهيل أبنائه وبناته وأدوات تنميته.