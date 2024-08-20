"بلدية البصر" بالقصيم تختتم مهرجان "صيف 24" وسط حضور كثيف

اختتمت بلدية البصر التابعة لأمانة منطقة القصيم فعاليات مهرجان صيف البصر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص بالاستثمار، واستمر لمدة 60 يومًا في متنزه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وسط حضور يومي بأعداد كبيرة.