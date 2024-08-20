"بلدية البصر" بالقصيم تختتم مهرجان "صيف 24" وسط حضور كثيف

اختتمت بلدية البصر التابعة لأمانة منطقة القصيم فعاليات مهرجان صيف البصر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص بالاستثمار، واستمر لمدة 60 يومًا في متنزه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وسط حضور يومي بأعداد كبيرة.
وصرح رئيس بلدية البصر، المهندس نايف عبيدالله المخلفي، بأن المهرجان حقق نجاحًا ملموسًا بفضل تنوع الفعاليات، وموقعه المميز، وتضافر الجهود المشتركة في التنظيم والإشراف والمتابعة المستمرة من المسؤولين، ودعمهم الكامل للمهرجان وللمهرجانات كافة المقامة في المنطقة.
وأكد "المخلفي" أن هذه الفعالية ساهمت في توفير فرص عمل للشباب والشابات السعوديين، وتعزيز السياحة والاستثمار في المنطقة.