خلال منصة kkux.. جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع مركز التعليم الإلكتروني

وقّعت جامعة الملك خالد ممثلة في منصة kkux مؤخرًا، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وذلك لعرض وإتاحة الوصول إلى برامجها ومقرراتها التدريبية والتعليمية الإلكترونية، ضمن محتوى المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، والذي سيتاح لمستفيدي المنصة الوطنية، مع تنفيذها أعمال العرض والتسويق للجهات والأفراد.
وتفصيلًا: شهد توقيع الاتفاقية وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي، ومدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله الوليدي، فيما مثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية مدير وحدة التصميم والمنصات الرقمية الدكتور نايف جبلي، ومن طرف المركز نائب المدير العام لقطاع نجاح العملاء الدكتورة هاجر بن عصفور.
وأوضح الدكتور "جبلي" أن توقيع الاتفاقية يأتي لتحقيق دور الطرفين في تعزيز التكامل والابتكار في التعليم الإلكتروني، إضافة إلى تمكين الطرفين من الوصول إلى مستهدفيهم، لافتًا إلى إسهام هذه الاتفاقية في تعزيز فاعلية مخرجات التعليم الإلكتروني والتكامل بين جهات التعليم والتوظيف، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في قطاع التعليم والتدريب، وكذلك إتاحتها للجميع.
وأكد "جبلي" أن إتاحة البرامج والمقررات المقدمة من الجامعة ضمن محتوى المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX تعدّ خطوة ضمن خطوات تحقيق دور الجامعة في التعليم والتدريب للجميع، موضحًا أن الاتفاقية تتضمن أيضًا توقيع عدد من العقود والمشاريع الاستثمارية للمنصة.
يذكر أن منصة kkux تهدف إلى تعليم أهم المهارات لإعداد المستفيدين من خدماتها للوظائف المستقبلية، مواكبة بذلك تطلعات رؤية المملكة 2030 لتسهم في إتاحة فرص العلم والتعلم للجميع، من خلال تقديمها محتوى تعليميًّا وتدريبيًّا بنمط إلكتروني عالي الجودة ووفق المعايير الدولية، ويستفيد من المنصة أكثر من 130 ألف مستفيد، وتحتوي على أكثر من 40 مقررًا تدريبيًّا إلكترونيًّا وشهادات احترافية.