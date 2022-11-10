خلال منصة kkux.. جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع مركز التعليم الإلكتروني

يذكر أن منصة kkux تهدف إلى تعليم أهم المهارات لإعداد المستفيدين من خدماتها للوظائف المستقبلية، مواكبة بذلك تطلعات رؤية المملكة 2030 لتسهم في إتاحة فرص العلم والتعلم للجميع، من خلال تقديمها محتوى تعليميًّا وتدريبيًّا بنمط إلكتروني عالي الجودة ووفق المعايير الدولية، ويستفيد من المنصة أكثر من 130 ألف مستفيد، وتحتوي على أكثر من 40 مقررًا تدريبيًّا إلكترونيًّا وشهادات احترافية.