"تقني عسير" ينظّم الحفل السنوي للخريجين والخريجات لعام 1444هـ

يرعى مديرُ عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، بعد غد الثلاثاء؛ الحفلَ الموحّد لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي 1443/ 1444هـ، بمقرّ الكلية التقنية الثانية للبنين بأبها.
ويبلغ عدد الخريجين 8785 متدربًا ومتدربة، بمختلف التخصصات التقنية والمهنية بالمنطقة.
وهنّأ الدكتورُ "الحفظي" جميعَ الخريجين والخريجات، بمناسبة تخرجهم، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
وقال: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حراك مستمرّ لتطوير جميع برامجها، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بواسطة التوسع والانتشار الملموس لمشروعات المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير: أن منطقة عسير حظيت بمشروعات تقنية ومهنية ضخمة خلال الأعوام الماضية، في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة دائمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وبإشراف مباشر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد؛ حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهدًا، يتدرب فيها أكثر من 24 ألف متدرب ومتدربة.
كما تشرف الإدارة على 53 منشأة تدريبية أهلية، درّبت أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة خلال العام الجاري، وجار العمل على استكمال 11 مشروعًا تقنيًّا ومهنيًّا بالمنطقة.