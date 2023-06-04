"تقني عسير" ينظّم الحفل السنوي للخريجين والخريجات لعام 1444هـ

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير: أن منطقة عسير حظيت بمشروعات تقنية ومهنية ضخمة خلال الأعوام الماضية، في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة دائمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.