"عبدالرحمن بن فيصل" يرعى الحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال

رعى محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اليوم السبت، الحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال، وكرّم مجلس الإدارة السابق والفائزين بجائزة المجمعة لريادة الأعمال.
نظّم الحفلَ، غرفةُ المجمعة، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ووكيل وزارة الصناعة المهندس محمد السويلم، ووكيل وزارة التجارة عبدالسلام المانع، ومستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور يحيى الحقيل، وعدد من رؤساء الغرف ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
وانطلق الحفل بالسلام الملكي، والقرآن الكريم، بعدها كلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة م. مشاري بن محمد الجربوع، شكر فيها راعي الحفل، ورحّب بجميع الذين شاركوا الليلة الاقتصادية الهامة.
ونوه "الجربوع"، بالدعم الكبير من القيادة الحكيمة -حفظها الله- لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد؛ حتى باتت المملكة واجهة اقتصادية هامة.
وقال: إن الغرفة تهدف لتنشيط الحراك الاقتصادي وتبادل الخبرات والتجارب؛ لذلك خصصت الملتقى السنوي وجائزة للمتميزين، علاوة على تكريم أعضاء مجلس الإدارة في دورته السابقة، وتقدير دورهم الفاعل؛ لافتًا إلى أن هذه الملتقيات تأتي بنتائج إيجابية تصب في الصالح العام.
بعد ذلك تَحدث أمين عام الغرفة فهد بن شقير الصعيري، عن المزايا النسبية لمحافظة المجمعة، والتي جعلتها بيئة خصبة للاستثمار، ومن أبرزها موقعها الاستراتيجي بين طرق رئيسية، علاوة على المساحات الشاسعة، وتربتها الخصبة، ومقوماتها الثقافية والسياحية.
إضافة إلى وجود مشروعات ضخمة مثل مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومشروعات الطاقة والنقل وغيرها من المميزات.
تلا ذلك عرض مرئي عن جائزة المجمعة لرواد الأعمال، ثم تكريم مجلس الإدارة السابق وأعضاء الجائزة والجهات الداعمة والإعلان عن الفائزين ودرع تذكاري لراعي الحفل.
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي: سعدنا هذه الليلة بلقاء محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وأصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم.
وأضاف، أن الجائزة حضرها في نسختها الأولى وفي هذه النسخة، وقد حققت أهدافها بدعم رواد الأعمال وأثرها كبير وواضح ويشهد به الجميع.
من جانبه قال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي: إن الملتقى السنوي لرجال الأعمال، هو كرنفال لتبادل التجارب والأفكار والمقترحات.
إضافة إلى دعم رواد الأعمال واطلاعهم على المستجدات، وكل ما هو جديد، بما يصب في تعزيز الحركة الاقتصادية.