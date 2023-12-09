"عبدالرحمن بن فيصل" يرعى الحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال

بعد ذلك تَحدث أمين عام الغرفة فهد بن شقير الصعيري، عن المزايا النسبية لمحافظة المجمعة، والتي جعلتها بيئة خصبة للاستثمار، ومن أبرزها موقعها الاستراتيجي بين طرق رئيسية، علاوة على المساحات الشاسعة، وتربتها الخصبة، ومقوماتها الثقافية والسياحية.