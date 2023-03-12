"بيئة الطائف" وخبراء "الفاو" يقفان على فائض الإنتاج بمزارع التين والورد الطائفي

وقال "القاضي": إن محافظة الطائف يقدّر فيها إنتاج الورد الطائفي بـ650 مليون وردة، والتين "الحماط" بما يقارب 400 طن، مشيرًا إلى ما يقدّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف من خدمات للمزارعين تساعدهم على زيادة الإنتاج، ومن أبرزها أعمال الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية التي تخدم كافة المزارعين، ومن بينهم مزارعو التين والورد الطائفي.