"بيئة الطائف" وخبراء "الفاو" يقفان على فائض الإنتاج بمزارع التين والورد الطائفي

أكّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي؛ ما تحظى به المحافظة من إنتاج وفير للمحاصيل الزراعية المتنوعة؛ من أبرزها الورد الطائفي والتين.
جاء ذلك خلال لقاء خبراء منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على هامش زيارة محافظة الطائف، والوقوف الميداني على بساتين التين للتعرف على مقدار فائض الإنتاج وإمكانية تجفيف التين ومزارع الـورد؛ لجمع عينات من الورد لاستخراج الزيت العطري منها، وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، ومتابعة أثر بعض الممارسات المحسنة للإنتاج.
وقال "القاضي": إن محافظة الطائف يقدّر فيها إنتاج الورد الطائفي بـ650 مليون وردة، والتين "الحماط" بما يقارب 400 طن، مشيرًا إلى ما يقدّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف من خدمات للمزارعين تساعدهم على زيادة الإنتاج، ومن أبرزها أعمال الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية التي تخدم كافة المزارعين، ومن بينهم مزارعو التين والورد الطائفي.