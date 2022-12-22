ضمن برنامج "جيل".. جمعية كفى تُوعِّي 1450 طالبة ومعلمة في "بحرة" بمضار السموم

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات المرحلة الأولى من الشراكة المجتمعية مع القسم النسائي بمكتب تعليم بحرة، وذلك ضمن البرنامج التوعوي "جيل" والذي استفاد منه أكثر من 1450 طالبة ومعلمة وإدارية.
من جهة أخرى، أفاد مدير فرع جمعية كفى ببحرة محمد العتيبي، أن البرنامج- والذي اشتمل على عدد من ثانويات المحافظة- احتوى على عرض مرئي ومعرض توعوي وركن الاستشارات.
أضاف: وقد كان التفاعل كبيرًا من الحضور وردود الفعل إيجابية، مقدمًا شكره لإدارة التعليم بالمحافظة على إتاحتها الفرصة للجمعية لأداء رسالتها السامية في مجابهة السموم.