ضمن برنامج "جيل".. جمعية كفى تُوعِّي 1450 طالبة ومعلمة في "بحرة" بمضار السموم

من جهة أخرى، أفاد مدير فرع جمعية كفى ببحرة محمد العتيبي، أن البرنامج- والذي اشتمل على عدد من ثانويات المحافظة- احتوى على عرض مرئي ومعرض توعوي وركن الاستشارات.