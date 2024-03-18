في يومه الرابع.. مهرجان أيام سوق الحب 4 يشهد حضور أكثر من 25 ألف زائر

شهد مهرجان أيام سوق الحب 4 في يومه الرابع بالشرقية حضور أكثر من 25 ألف زائر من المواطنين والمقيمين والزوار، للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تحاكي التراث الشعبي بطابع عصري، ومسرح الفعاليات الذي يقدم برامج يومية متعددة ومتنوعة، وسحوبات، وجوائز.
كما كان للحرفيين نصيب من توافد الزوار سردوا لهم ذكريات عبق الماضي الجميل، وذلك من خلال الأركان الحرفية والمهن القديمة التي تستعرض تجاربهم في الأسواق الشعبية وكيفية تنفيذ منتجاتهم من الأعمال التراثية، والمشغولات اليدوية، إضافة إلى الألعاب والقصص والفوازير الرمضانية والموروثات والفرق الشعبية التي تقدم الأهازيج والمواويل.
كما كان لفعاليات الأطفال وجود ضمن الأركان التي يتضمنها المهرجان والتي لاقت استحسانهم والتي تضمنت الألعاب الشعبية الخاصة بالمنطقة والألعاب الهوائية، كما يتضمن المهرجان أيضًا فعالية فرقة العسة التي تتمثل في انطلاق الشرطة وحراسة الأسواق قديمًا، واشتمل المهرجان أيضًا على فرقة شعبية قامت بأداء الأهازيج المختلفة والمواويل.
وحرصت الأمانة على تجهيز المهرجان بحلة جمالية تناسب الأجواء الرمضانية، حيث قامت بوضع 30 مجسمًا رمضانيًا موزعًا بشكل كامل على جميع أجزاء السوق، وعدد من البوابات الترحيبية، والجانبية، وإنارات جمالية علوية لأكثر من 500 متر، وأنارت جميع مداخل السوق، كما جهزته بمسرح فعاليات، وديوانية رمضانية، ومقهى شعبي، وأركان للبوثات والعارضين، إضافة إلى أركان للعزف المنفرد.
يُذكر أن المهرجان يستمر إلى 18 رمضان، من الساعة 9 مساءً، وحتى 11:30 مساء طوال أيام المهرجان.