في يومه الرابع.. مهرجان أيام سوق الحب 4 يشهد حضور أكثر من 25 ألف زائر

وحرصت الأمانة على تجهيز المهرجان بحلة جمالية تناسب الأجواء الرمضانية، حيث قامت بوضع 30 مجسمًا رمضانيًا موزعًا بشكل كامل على جميع أجزاء السوق، وعدد من البوابات الترحيبية، والجانبية، وإنارات جمالية علوية لأكثر من 500 متر، وأنارت جميع مداخل السوق، كما جهزته بمسرح فعاليات، وديوانية رمضانية، ومقهى شعبي، وأركان للبوثات والعارضين، إضافة إلى أركان للعزف المنفرد.