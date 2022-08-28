جامعة الملك خالد تستقبل أكثر من 55 ألف طالب وطالبة مع مطلع العام الجامعي 1444هـ

من جانب آخر، أبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه تم استكمال إجراءات تسجيل الجداول لطلاب وطالبات الجامعة في أكثر من 11200 شعبة دراسية، ولفت القرني إلى استكمال إجراءات 12600 طالب وطالبة تم قبولهم لهذا العام الجامعي في مختلف تخصصات الجامعة بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، مؤكدًا انتهاء جميع إجراءات القبول وإشغال جميع مقاعد القبول بمختلف التخصصات بنسبة 121 %.