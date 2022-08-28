جامعة الملك خالد تستقبل أكثر من 55 ألف طالب وطالبة مع مطلع العام الجامعي 1444هـ

مع مطلع العام الجامعي 1444 استقبلت جامعة الملك خالد أكثر من 55 ألف طالب وطالبة بمختلف الدرجات العلمية وسط جاهزية كاملة واستعدادات مكثفة أشرف على تنفيذها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
ورحب السلمي بطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، مهنئًا الجميع بانطلاق العام الجامعي، ومؤكدًا أنه عام حظي فيه قطاع التعليم الجامعي بقرارات مهمة ستُسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مهارات أبنائنا الطلاب والطالبات.
إلى ذلك، أشاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم بانتظام الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الجامعي، مشيرًا إلى أن هذا العام يشهد انتقال الطلاب إلى المدينة الجامعية بالقرعاء والطالبات إلى المدينة الجامعية بقريقر وكلتا المدينتين الجامعيتين مجهزة بأحدث التجهيزات وتشتمل على بيئة أكاديمية مميزة.
من جانب آخر، أبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه تم استكمال إجراءات تسجيل الجداول لطلاب وطالبات الجامعة في أكثر من 11200 شعبة دراسية، ولفت القرني إلى استكمال إجراءات 12600 طالب وطالبة تم قبولهم لهذا العام الجامعي في مختلف تخصصات الجامعة بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، مؤكدًا انتهاء جميع إجراءات القبول وإشغال جميع مقاعد القبول بمختلف التخصصات بنسبة 121 %.