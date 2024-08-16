"فترة إضافية".. آباء يطالبون بإعادة فتح باب التسجيل بخدمة "رافد" للنقل المدرسي

عبّر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم حيال عدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي التي تقدمها شركة تطوير خدمات النقل "رافد" خلال فترة التسجيل المحددة، وقد وجّهوا مطالبهم إلى الشركة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" بضرورة إعادة فتح باب التسجيل لفترة إضافية تتيح لهم فرصة تسجيل أبنائهم، خاصة في ظل حاجة الكثير من العائلات إلى هذه الخدمة.
يُذكر أن شركة "رافد" تقوم سنويًا بتقديم خدمة النقل المدرسي لعدد كبير من الطلاب والطالبات، وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الأسر لضمان وصول أبنائهم إلى المدارس بشكل آمن ومنتظم، ومع بداية العام الدراسي الجديد، تواجه بعض الأسر تحديات بسبب عدم قدرتهم على التسجيل في الوقت المحدد، سواء بسبب عدم العلم بالفترة المحددة أو لأسباب أخرى.
وقد أوضح أولياء الأمور في مطالبهم أن إعادة فتح التسجيل سيسهم في تخفيف العبء عنهم، خاصة أن الاعتماد على وسائل نقل بديلة قد لا يكون متاحًا للجميع أو قد يشكل تكاليف إضافية كبيرة، كما أكدوا أهمية إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من هذه الخدمة المهمة.
من جهة أخرى، أبدى بعض أولياء الأمور قلقهم من احتمالية نفاد الأماكن المخصصة للنقل المدرسي، مطالبين الشركة بالنظر في زيادة الطاقة الاستيعابية لتغطية جميع الطلبات المتأخرة.
وفي انتظار رد شركة "رافد" على هذه المطالب، يأمل أولياء الأمور في إيجاد حل سريع يضمن تسجيل أبنائهم ويخفف عنهم الأعباء المالية واللوجستية المترتبة على عدم تسجيلهم في فترة التسجيل لخدمة النقل المدرسي.
بدورها، أوضحت "رافد" في ردها على مطالبات أولياء الأمور أنه تم إغلاق التسجيل في 10 يونيو 2024م وسيكون مفتوحًا فقط للطالب المنتقل من الروضة إلى المرحلة الابتدائية؛ حيث يتم التسجيل بعد البدء بالدراسة وموافقة المدرسة.