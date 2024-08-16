"فترة إضافية".. آباء يطالبون بإعادة فتح باب التسجيل بخدمة "رافد" للنقل المدرسي

يُذكر أن شركة "رافد" تقوم سنويًا بتقديم خدمة النقل المدرسي لعدد كبير من الطلاب والطالبات، وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الأسر لضمان وصول أبنائهم إلى المدارس بشكل آمن ومنتظم، ومع بداية العام الدراسي الجديد، تواجه بعض الأسر تحديات بسبب عدم قدرتهم على التسجيل في الوقت المحدد، سواء بسبب عدم العلم بالفترة المحددة أو لأسباب أخرى.