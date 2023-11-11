الفنانة التشكيلية الدكتورة هناء الشبلي تشارك في معرض الفن التشكيلي الدولي بمسقط

وتؤكد الدكتورة هناء أن المشاركات الدولية مهمة جدًا في مسيرة أي فنان تشكيلي ومشاركتي في مسقط خطوة مهمة وجميلة في مسيرتي الفنية كون هذا المعرض يعد من أهم الأحداث الفنية التشكيلية العالمية وله ثقله ووزنه ويطمح به كل فنان ويفتح آفاقًا مستقبلية للمزيد من الحضور والانتشار العالمي، وهنا لا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان على هذه المبادرة الثقافية المهمة وجهودهم في مشاركة فنانين عمانيين لهم تاريخ فني لإبراز التراث الثقافي العماني وتعريفنا عليه من خلال أعمالهم الفنية.