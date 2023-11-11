الفنانة التشكيلية الدكتورة هناء الشبلي تشارك في معرض الفن التشكيلي الدولي بمسقط

شاركت التشكيلية السعودية الدكتورة هناء الشبلي في بداية شهر نوفمبر2023م في معرض فن مسقط الدولي، الذي كان برعاية السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، المقام على أرض مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بحضور نخبة من الفنانين وعددٍ من محبي ومتذوقي الفن التشكيلي، والذي ضم 200 عمل تشكيلي تنوعت في تفاصيلها وروايتها التشكيلية، شكَّلتها ذائقة عددٍ من فناني سلطنة عُمان ودول الخليج وعدد من فناني الدول العربية والإسلامية والعالمية.
وتميز المعرض بعرض مجموعة من أعمال رواد الفن العُماني، حيث شاركت "الشبلي" بلوحات تشكيلية مع ستة فنانين تشكيليين وفنانات من مختلف مناطق المملكة.
ووضحت بقولها: "سعدت كثيرًا بهذه المشاركة الدولية المتميزة، وفي فعالية مميزة منحتني الكثير من الفائدة والمتعة، حيث يتميز معرض "فن مسقط الدولي" بتعدد الثقافات لجمعه فنانين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الكويت وقطر والبحرين وإيران والهند وإيطاليا وغيرها الكثير، وهذا من شأنه أن يمنح الفنان فرصة فريدة للتعمق في الاتجاهات الفنية والإلهام القادم من مختلف دول العالم، إضافة إلى عرض مجموعة مختارة من القطع الفنية لكبار الفنانين.
وتؤكد الدكتورة هناء أن المشاركات الدولية مهمة جدًا في مسيرة أي فنان تشكيلي ومشاركتي في مسقط خطوة مهمة وجميلة في مسيرتي الفنية كون هذا المعرض يعد من أهم الأحداث الفنية التشكيلية العالمية وله ثقله ووزنه ويطمح به كل فنان ويفتح آفاقًا مستقبلية للمزيد من الحضور والانتشار العالمي، وهنا لا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان على هذه المبادرة الثقافية المهمة وجهودهم في مشاركة فنانين عمانيين لهم تاريخ فني لإبراز التراث الثقافي العماني وتعريفنا عليه من خلال أعمالهم الفنية.
وتابعت: كما أننا بالمقابل من خلال مشاركتنا الفنية نقلنا لزوار المعرض من فنانين ومثقفين تراثنا وعرفنا عن ثقافتنا السعودية، وهذا هو الجانب الإيجابي من اللقاءات الفنية التي تجمع بين خبرات فنية متنوعة من الأسماء الفنية ومختلفة بالأساليب والتقنيات والذي يفترض أن يحرص الفنان عليه لتوسيع أفقه الثقافي.
وختمت بقولها: وآمل أن تستمر مشاركاتنا الدولية في محافل عديدة على غرار فن مسقط الدولي، على أمل أن تترجم هذه المشاركات إلى عوائد معنوية ومادية تخدم الفنانين والقائمين على هذه المشاركات، وأن تصبح السعودية معلمًا رئيسًا على خريطة الفن المعاصر.