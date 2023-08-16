"تعليم ظهران الجنوب" تستعدّ لاستقبال الطلاب والطالبات

تستعدّ إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 1445هـ، بتهيئة جميع المقرات التعليمية والمدارس بصورة آمنة وجاذبة.
وقال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سعيد الوادعي: إن إدارة التعليم عملت على تهيئة وصيانة المباني المدرسية؛ لتوفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقرّات التعليمية؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأضاف: أن هذا يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي، بما يحقّق الانطلاقة القوية في بيئة نموذجية لجميع المدارس.
وقال مدير إدارة شؤون المباني المهندس محمد سعيد الوادعي: إن فرق الصيانة والنظافة والتكييف قامت بمتابعة المباني المدرسية، والتأكُّد من جاهزيتها، وتلبية احتياجاتها المدرسية.
وأعرب عن شكره وتقديره لمدير التعليم ومساعديه؛ لمتابعتهم وتحفيزهم وزياراتهم التفقدية للمدارس وجميع الإدارات والأقسام؛ للوقوف على الجهود المبذولة من أجل تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة.