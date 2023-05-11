تكريم 127 طالبًا وطالبة في مسابقة "المهارات الثقافية" بـ"تعليم عسير"

شهد مسرح الإدارة العامة للتعليم في عسير، الأربعاء، تكريم 127 طالبًا وطالبة من تعليم المنطقة، في الحفل الذي نظّمته وزارة الثقافة، بالشراكة مع وزارة التعليم.
وقال المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع: إن المسابقة تضمّنت ستة مسارات ثقافية شملت: الأدب، والفنون البصرية، والتراث، والمسرح، والأفلام القصيرة، والموسيقى.
وأضاف أن الإدارة تسعى إلى دعم وتوجيه شغف الطلاب والطالبات؛ لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات.
وقالت مديرة المشروعات بوزارة الثقافة مرام ناظر: إن مسابقة المهارات الثقافية هي فعالية وطنية، أطلقتها وزارة الثقافة، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتعدّ الأولى من نوعها في المملكة.
وأضافت: أنها تهدف إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية، والمحافظة على إرث المملكة الثقافي ورفع الوعي به.
من جانبها أشارت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الدكتورة أمل الأحمري، إلى أن المسابقة تأتي لدعم الأجيال الناشئة على الإبداع والتميّز، والمشاركة في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون، عبر اكتشاف القدرات وتنميتها ودعمها، مثمنة دور إدارتَي النشاط الطلابي "بنين وبنات" في تنفيذ المسابقة بتعليم المنطقة.
وجرى خلال الحفل تكريم منسق المسابقة بـ"تعليم عسير" "بنين"، سليمان الحفظي، ومنسّقة المسابقة "بنات" أمل قزان.