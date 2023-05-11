تكريم 127 طالبًا وطالبة في مسابقة "المهارات الثقافية" بـ"تعليم عسير"

من جانبها أشارت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الدكتورة أمل الأحمري، إلى أن المسابقة تأتي لدعم الأجيال الناشئة على الإبداع والتميّز، والمشاركة في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون، عبر اكتشاف القدرات وتنميتها ودعمها، مثمنة دور إدارتَي النشاط الطلابي "بنين وبنات" في تنفيذ المسابقة بتعليم المنطقة.