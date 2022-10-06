رئيسا "سفراء التراث" و"صحار العمانية" يبحثان تعزيز التعاون المشترك

جاء هذا اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات مزمع عقدها وعلى جدول أعمال جمعية سفراء التراث، ومن المقرر أن يتبعه في الأيام المقبلة لقاءات واتفاقيات إيجابية على أرض الواقع؛ من خلال رؤية طموحة وبصيرة نافذة وتغطية إعلامية تليق بالحدث وتواكب معطيات العصر الحديث وتتّسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتؤكدها وتدعمها نحو الانطلاق بالتراث الحضاري نحو العالمية وخارج حدود المملكة.