رئيسا "سفراء التراث" و"صحار العمانية" يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث المهندس طلال الشرهان، رئيس مجلس صحار الثقافي العماني صالح بن سعيد الحمداني، مساء الأربعاء، في الرياض.
وتبادل الجانبان أطراف الحديث حول سبل وآلية التعاون الممكن فيما يخص التراث والحضارة، وإبراز تاريخ البلاد العريقة وما تحتويه من كنوز وإرث حضاري عميق.
كما تطرّق الحديث إلى طرق تسليط الضوء على تراث وتاريخ كل من الدولتين الشقيقتين: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان. وبحث الطرفان كيفية التنسيق والتعاون فيما بينهما لعمل زيارات تبادلية بين الجمعيتين تهدف إلى زيارة المواقع الأثرية والتراثية وإبرازها من خلال تغطية إعلامية متميزة.
وجاء اللقاء مبشرًا بكل خير ونافعًا على كل الأصعدة، مصحوبًا بنتائج إيجابية للطرفين؛ إذ أثمر عن اتفاقيات تعاون بين الجمعيتين، وعقد زيارات تبادلية بينهما.
ويتماشى ما أثمر عنه اللقاء من نتائج مع أهداف جمعية سفراء التراث؛ حيث تضع نصب أعينها الانطلاق نحو العالمية والخروج بالتراث السعودي خارج حدود المملكة، فهذا الإرث الحضاري، وإن كان في المقام الأول يعني أبناء الوطن؛ إلا أنه كذلك إرث للعرب جميعًا وكل محبي التراث وعاشقي الحضارة.
جاء هذا اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات مزمع عقدها وعلى جدول أعمال جمعية سفراء التراث، ومن المقرر أن يتبعه في الأيام المقبلة لقاءات واتفاقيات إيجابية على أرض الواقع؛ من خلال رؤية طموحة وبصيرة نافذة وتغطية إعلامية تليق بالحدث وتواكب معطيات العصر الحديث وتتّسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتؤكدها وتدعمها نحو الانطلاق بالتراث الحضاري نحو العالمية وخارج حدود المملكة.