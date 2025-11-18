على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.. "أمين الطائف" يوقع عقد مشروع خصخصة رقابة الحفريات ومخالفات البناء

برعاية معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني، وقّع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن حميّس الزايدي عقد مشروع خصخصة الرقابة على الحفريات ومخالفات البناء مع شركة "علم"، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز كفاءة الرقابة البلدية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنظمة، انسجامًا مع مستهدفات الوزارة في رؤية المملكة 2030.
وسيُسهم المشروع في تنظيم أعمال الحفريات ومتابعة مخالفات البناء داخل نطاق خمس بلديات فرعية بالمحافظة، من خلال تطوير آليات الرقابة والمتابعة الميدانية، ووضع معايير واضحة للالتزام والامتثال، إضافة إلى الاستفادة من الشراكات مع الجهات المتخصصة لضمان جودة التنفيذ ومعالجة الملاحظات بفاعلية أكبر. كما يهدف المشروع إلى دعم التحول الحضري وتحسين المشهد البصري، والحد من المخاطر الناتجة عن الحفريات غير المرخصة أو الأعمال الإنشائية المخالفة، بما يحقق تعاونًا أوثق مع شركاء الأمانة في تنظيم حفريات شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء وغيرها.
وجاء توقيع العقد على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي المقام في الرياض، في خطوة تتماشى مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى خصخصة الخدمات الرقابية التي تديرها الأمانات والبلديات، وإشراك شركات القطاع الخاص المؤهلة في أعمال الرقابة المستهدفة للتخصيص. وتشمل خطط الوزارة تخصيص الرقابة على رخص البناء والحفريات، والرقابة على الأسواق ومرافق الصحة العامة، والرقابة على النظافة العامة وجمع النفايات، إضافة إلى رقابة أعمال صيانة الطرق والشوارع، واللوحات الدعائية والإعلانية، ومجالات معالجة التشوّه البصري.