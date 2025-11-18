على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.. "أمين الطائف" يوقع عقد مشروع خصخصة رقابة الحفريات ومخالفات البناء

وسيُسهم المشروع في تنظيم أعمال الحفريات ومتابعة مخالفات البناء داخل نطاق خمس بلديات فرعية بالمحافظة، من خلال تطوير آليات الرقابة والمتابعة الميدانية، ووضع معايير واضحة للالتزام والامتثال، إضافة إلى الاستفادة من الشراكات مع الجهات المتخصصة لضمان جودة التنفيذ ومعالجة الملاحظات بفاعلية أكبر. كما يهدف المشروع إلى دعم التحول الحضري وتحسين المشهد البصري، والحد من المخاطر الناتجة عن الحفريات غير المرخصة أو الأعمال الإنشائية المخالفة، بما يحقق تعاونًا أوثق مع شركاء الأمانة في تنظيم حفريات شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء وغيرها.