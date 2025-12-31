"تجمع الحدود الشمالية الصحي": صحة الإنسان في قلب أولوياتنا وفق رؤية 2030

وأوضح التجمع أنه يعمل على تطوير المنظومة الصحية بالمنطقة عبر تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة المرافق الصحية، ودعم الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية لكل مستفيد بسهولة ويسر.

ويولي التجمع أهمية خاصة لتعزيز مفاهيم الوقاية، ونشر الوعي الصحي، والاهتمام بصحة الفرد قبل العلاج، إيمانًا بأن الوقاية هي خط الدفاع الأول.

ويأتي هذا التوجه انعكاسًا لرسالة التجمع التي تضع المريض في قلب الاهتمام، وتسعى إلى توفير بيئة صحية آمنة قائمة على أعلى معايير السلامة والجودة، مع الاستمرار في تطوير الخدمات بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

ويجدد تجمع الحدود الشمالية الصحي تأكيده أن “صحتكم هي أولويتنا القصوى”، مؤكدًا مواصلة جهوده لتقديم رعاية صحية متميزة تضمن السلامة، وتحقق العافية، وتسهم في بناء مجتمع صحي ينعم بجودة حياة أفضل