جامعة الطائف ورئيسها يهنئون بعض منسوبيها بعد نيل الثقة الملكية وتعيينهم أعضاء بـ"الشورى"

هنأت جامعة الطائف، ممثلةً في رئيسها يوسف بن عبده عسيري، بعض منسوبيها، من أعضاء الهيئة الأكاديمية، بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ونيلهم الثقة الملكية الغالية بتعيينهم "أعضاء في مجلس الشورى"، متمنين لهم مزيدًا من العطاء في خدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم الرشيدة -أيدها الله-.
وهنأت جامعة الطائف أولاً الدكتور مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي؛ لنيله الثقة الملكية الكريمة بتمديد عضويته بـ "مجلس الشورى"، كما هنأت كلاً من الدكتور بندر بن معيض بن مقعد البقمي، والدكتورة دلال بنت محيي الدين بن محمود علي نمنقاني، والدكتورة هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش، بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ونيلهم الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم "أعضاء في مجلس الشورى".
وأبدت الجامعة اعتزازها ومباركتها لمنسوبيها السابقين والحاليين الذين نالوا الثقة الملكية الغالية بتعيينهم وتمديد الثقة لهم أعضاءً في مجلس الشورى، وسألوا الله لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن وأرضه العزيزة، في ظل ما تشهده من تطور ونماء مستمر ومتواصل، وفق رؤية ثاقبة في قيادة شابة حكيمة -أيدها الله-.