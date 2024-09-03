جامعة الطائف ورئيسها يهنئون بعض منسوبيها بعد نيل الثقة الملكية وتعيينهم أعضاء بـ"الشورى"

وهنأت جامعة الطائف أولاً الدكتور مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي؛ لنيله الثقة الملكية الكريمة بتمديد عضويته بـ "مجلس الشورى"، كما هنأت كلاً من الدكتور بندر بن معيض بن مقعد البقمي، والدكتورة دلال بنت محيي الدين بن محمود علي نمنقاني، والدكتورة هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش، بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ونيلهم الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم "أعضاء في مجلس الشورى".