حضرها 60 متدرباً.. "بيئة وادي الدواسر" تختتم دورة متخصصة في "آلية تطبيق المياه"

وتهدف الدورة إلى إكساب الموظفين المعارف التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم، لمواكبة التحولات التي يعيشها قطاع المياه، حيث بلغ عدد المتدربين 60 موظفاً من مختلف مكاتب ووحدات الوزارة بمنطقة الرياض.