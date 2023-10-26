حضرها 60 متدرباً.. "بيئة وادي الدواسر" تختتم دورة متخصصة في "آلية تطبيق المياه"

اختتم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الدواسر الدورة التدريبية المختصة في "آلية تطبيق المياه"، والتي أقيمت بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمنطقة الرياض واحتضنتها قاعة التدريب بمكتب الوزارة بمحافظة وادي الدواسر.
وتناول المحاضران المهندس خالد الخشرمي والمهندس خالد الزهراني- على مدى يومين- التعريف بأعمال إدارة المياه وأقسامها بالمكاتب، مروراً باستعراض مهام مراقبي المياه والإجراءات الخاصة بالضبط والمخالفات والتحقيق، كما استعرض المحاضران بعرض مرئي مصادر المياه والآبار المهجورة والمكشوفة.
وتهدف الدورة إلى إكساب الموظفين المعارف التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم، لمواكبة التحولات التي يعيشها قطاع المياه، حيث بلغ عدد المتدربين 60 موظفاً من مختلف مكاتب ووحدات الوزارة بمنطقة الرياض.