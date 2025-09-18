شاهد.. جمعية نمو للتوحد تحتفل باليوم الوطني 95 برعاية صحة الشرقية

احتفلت جمعية نمو للتوحد باليوم الوطني السعودي الـ95، برعاية صحة المنطقة الشرقية واستضافة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبمشاركة عدد من الجمعيات الصحية والهيئات المختلفة، من خلال فعاليات اجتماعية وتثقيفية وتوعوية، إلى جانب حضور مستفيدي الجمعية وأسرهم، وتشريف أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة فاعلة من الإعلاميين والإعلاميات.
وتخلل الحفل فقرات وطنية متنوعة وعروض تفاعلية جسدت معاني الاعتزاز بالوطن والولاء لقيادته الرشيدة، كما أتاح البرنامج الفرصة لمستفيدي الجمعية للاندماج في أجواء الاحتفاء الوطني.
كما جرى تكريم الشركاء والإعلاميين والرعاة خلال الحفل.
وأعربت الجمعية عن شكرها لشركائها من الجهات الحكومية والجمعيات الصحية والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات هذه المناسبة الوطنية الغالية.