شاهد.. جمعية نمو للتوحد تحتفل باليوم الوطني 95 برعاية صحة الشرقية

احتفلت جمعية نمو للتوحد باليوم الوطني السعودي الـ95، برعاية صحة المنطقة الشرقية واستضافة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبمشاركة عدد من الجمعيات الصحية والهيئات المختلفة، من خلال فعاليات اجتماعية وتثقيفية وتوعوية، إلى جانب حضور مستفيدي الجمعية وأسرهم، وتشريف أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة فاعلة من الإعلاميين والإعلاميات.