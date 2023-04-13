الشرقية تنبض بالخير والعطاء.. 4 آلاف متطوع وزعوا 150 ألف وجبة

وثمّن "المقبل" جهود المتطوعين في اللقاء وأثنى عليها من خلال ما رآه من عمل دؤوب في نقاط التوزيع والتعبئة اليومية، وذكر أن هذه الأعمال التي تقدم ما هي إلا فرصة سانحة لكسب الأجر والثواب خاصة مع الشهر الفضيل، وأن ما يقدمه المتطوعون هو نتاج جهد واجتهاد وعمل متواصل من أجل أن يقدموا لوطنهم ولأفراد مجتمعهم هذه المبادرة، متمنياً التوفيق للجميع.