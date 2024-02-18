السنغال.. الندوة العالمية للشباب الإسلامي تؤسّس مركزًا تنمويًّا جديدًا في منطقة "كيرخاركان - غوساس - فاتيك"

وأوضح مدير مكتب الندوة في السنغال، فتحي عيد، خلال الحفل الذي أقيم لهذه المناسبة؛ أن المركز سيخدم أكثر من "8000" أسرة من سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها، ويضمّ مسجدًا، و"6" فصول تعليمية، ومغسلة أموات، و"4" محلات تجارية، مبيّنًا أن الندوة العالمية تواصل جهودها في إقامة المراكز التنمويّة في العديد من المناطق في السنغال؛ لما لها من أهمية كبرى في تلبية الاحتياجات المتنوّعة، وخاصة في ميدان التعليم والصحة وتوفير المياه النقية للشرب.