استعداداً للعام الدراسي الجديد.."الغامدي "يتفقد عدداً من المدارس بالطائف

وأكد "الغامدي" أن الإدارة تابعت جميع المدارس من حيث الصيانة والتأهيل والترميم ونقل الأثاث بين المدارس المضمومة وللمدارس المحدثة منذ وقت مبكر لجميع المدارس وجميع المدارس أكملت استعداداتها لعودة مديري ومديرات المدارس والهيئات الإدارية والإشرافية بها منذ وقت مبكر لبدء العام الدراسي الجديد 1446هـ حيث تمت جدولة أعمال الصيانة لجميع المباني خلال فترة الإجازة الصيفية، كما تم تأمين التجهيزات والأثاث المدرسي بمواصفات عالية الجودة، وتوفير كل الإمكانات والدعم حتى يتمكن الطلاب والطالبات من بدء عامهم الدراسي الجديد وسط منظومة من المرافق التعليمية والتجهيزات التقنية الحديثة.