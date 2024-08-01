استعداداً للعام الدراسي الجديد.."الغامدي "يتفقد عدداً من المدارس بالطائف

تفقد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم جاهزية المباني المدرسية في ثانوية الحوية للبنين والابتدائية الأولى والمتوسطة الأولى للبنات بعد عمليات التأهيل بحضور المساعد للخدمات وممثلي شركة تطوير.
وأكد "الغامدي" أن الإدارة تابعت جميع المدارس من حيث الصيانة والتأهيل والترميم ونقل الأثاث بين المدارس المضمومة وللمدارس المحدثة منذ وقت مبكر لجميع المدارس وجميع المدارس أكملت استعداداتها لعودة مديري ومديرات المدارس والهيئات الإدارية والإشرافية بها منذ وقت مبكر لبدء العام الدراسي الجديد 1446هـ حيث تمت جدولة أعمال الصيانة لجميع المباني خلال فترة الإجازة الصيفية، كما تم تأمين التجهيزات والأثاث المدرسي بمواصفات عالية الجودة، وتوفير كل الإمكانات والدعم حتى يتمكن الطلاب والطالبات من بدء عامهم الدراسي الجديد وسط منظومة من المرافق التعليمية والتجهيزات التقنية الحديثة.
واستعرض "الغامدي" التجهيزات المدرسية في جميع المباني المدرسية ووسائل السلامة، واستشعار أهمية المحافظة على الممتلكات بشكل عام، ورفع الوعي والتثقيف لدى الطلاب والحفاظ على هذه الممتلكات، والاستفادة منها بما يحقق رؤية المملكة الواعدة في تهيئة شباب هذا الوطن للنهوض بوطنهم في شتى المجالات العلمية.