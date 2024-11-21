تزامنًا مع "اليوم العالمي".. "تمكين" تنظم ندوة "حماية حقوق الطفل"

عقدت جمعية "تمكين" للتدريب والاستشارات والبحوث، الأربعاء، ندوة بعنوان "حماية حقوق الطفل"، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل.
جاء ذلك برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبالشراكة مع لجنة شؤون الأسرة بالجوف.
وسعت الندوة، التي جاءت تحت شعار "استمع إلى.. المستقبل! قف مع حقوق الأطفال"، إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال وأهمية حمايتها.
وتناولت الندوة مجموعة من المحاور المهمة، منها حقوق الطفل بين التشريع والتطبيق، والتشريعات والسياسات المعمول بها لحماية حقوق الطفل في السعودية بالتكامل مع التشريعات الدولية.
كما تم مناقشة أهمية تمكين الأطفال من التعبير عن ذواتهم تحت عنوان "أطفالنا أصوات بريئة تستحق الاستماع".
إضافةً إلى ذلك، تم تناول التحديات المعاصرة في حماية حقوق الأطفال، حيث تم التعرض للواقع الحالي والحلول الممكنة.
كما عرّج المتحدثون إلى دور الأسرة كحصن آمن في صون حقوق الطفل، مؤكدين أهمية التوعية الأسرية في حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.
واختُتمت الندوة بتجديد الشكر والثناء لأمير منطقة الجوف، على رعايته الكريمة لهذه الفعالية المهمة، التي تتناول موضوعًا يمسّ أطفالنا، مستقبل وطننا الواعد.