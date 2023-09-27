"مركز الرعاية الأولية" بصلهبة وصبيا الجديدة يحتفل باليوم الوطني 93

احتفالاً باليوم الوطني 93، أقام مركز الرعاية الصحية الأولية بصلهبة وصبيا الجديدة بمحافظة صبيا احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة، وتم تخصيص ركن خاص باليوم الوطني إلى جانب الرسائل التعبيرية التي سطرها الموظفون للقيادة والوطن.
وقالت مديرة المركز آمنة بحاري في كلمتها بهذه المناسبة: "كل عام والمملكة العربية السعودية في تقدم مستمر، نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمناً مطمئناً برحمته وحفظه".
وأضافت: "في ذكرى مرور ثلاثة وتسعين عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية، نجدد ولاءنا وانتماءنا الكامل لهذا الوطن العظيم".