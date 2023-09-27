"مركز الرعاية الأولية" بصلهبة وصبيا الجديدة يحتفل باليوم الوطني 93

وقالت مديرة المركز آمنة بحاري في كلمتها بهذه المناسبة: "كل عام والمملكة العربية السعودية في تقدم مستمر، نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمناً مطمئناً برحمته وحفظه".