مجلس "جمعية إعلام" يعتمد استراتيجيتها وخطتها التشغيلية في سنة التحول الإعلامي

واستعرض المجتمعون ما تم في مشروع (المنصة الإعلامية الرقمية للقطاع غير الربحي) بالتعاون الاستراتيجي مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، التي حظيت بموافقة ودعم المركز والوحدة الإشرافية، وجرى تمويل جزء من ميزانيتها من صندوق دعم الجمعيات، ويتم استكمال بنائها وتجربتها قبل إطلاقها بشكل رسمي؛ إذ تم تسجيل خمس عشرة (15) منظمة غير ربحية في المرحلة الأولى، وتم عقد عدد من اللقاءات وورش العمل من أجل إثراء تجربة المستفيدين.