مجلس "جمعية إعلام" يعتمد استراتيجيتها وخطتها التشغيلية في سنة التحول الإعلامي

عقد مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين (إعلام) أول اجتماعاته بعد اعتماده من قِبل المركز الوطني للقطاع غير الربحي، برئاسة عبدالله بن محمد الشهري، والدكتور ماجد بن جعفر الغامدي نائبًا، وكل من أحمد آل فاضل عضوًا ومشرفًا ماليًّا، وخالد بن عبدالعزيز أبا الخيل وهاني بن إبراهيم الغفيلي عضوَين.
وفي التفاصيل، وجَّه رئيس المجلس في بداية الاجتماع التهنئة للجميع بحلول شهر رمضان المبارك، وقدَّم باسم المجلس الشكر والتقدير للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدة الإشرافية بوزارة الإعلام على الثقة الكبيرة بالموافقة على تشكيل المجلس الحالي الذي أقرته الجمعية العمومية يوم 27 يناير 2024م.
ورحَّب الرئيس والأعضاء بالزملاء والزميلات الذين انضموا للجمعية مع مطلع العام الحالي، سواء كانوا موظفين أو أعضاء.
وجرى في الاجتماع استعراض استراتيجية إعلام (2024 ـ 2026) والخطة التشغيلية والهيكلة الجديدة للجمعية، بما يلبي مستهدفات عام التحول الإعلامي والأعوام القادمة، خاصة في ظل تنامي دور القطاع غير الربحي والمراحل الجوهرية التي قطعها باتجاه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تحقق الكثير منها.
واستعرض المجتمعون ما تم في مشروع (المنصة الإعلامية الرقمية للقطاع غير الربحي) بالتعاون الاستراتيجي مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، التي حظيت بموافقة ودعم المركز والوحدة الإشرافية، وجرى تمويل جزء من ميزانيتها من صندوق دعم الجمعيات، ويتم استكمال بنائها وتجربتها قبل إطلاقها بشكل رسمي؛ إذ تم تسجيل خمس عشرة (15) منظمة غير ربحية في المرحلة الأولى، وتم عقد عدد من اللقاءات وورش العمل من أجل إثراء تجربة المستفيدين.