"تجمع جازان الصحي" يحتفل باليوم الوطني السعودي 94

احتفى تجمع جازان الصحي باليوم الوطني السعودي 94، صباح أمس الثلاثاء، في بهو مستشفى جازان التخصصي.
بدأت الفعالية بكلمة للرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني، ألقاها نيابة عنه نائبُ الرئيس التنفيذي للجودة والتميز المؤسسي الدكتور عبد الله الأسمري؛ حيث أكد فيها أهمية هذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها المملكة بمختلف المجالات، خاصةً في المجال الصحي.
وسلّط الضوء على دور القطاع الصحي لتعزيز الصحة وجودة الحياة للمواطنين، وضرورة الالتزام بالجودة والتميُّز في الخدمات الصحية.
بعد ذلك قدّم المديرُ التنفيذي لإدارة التواصل المؤسسي والتغيير بتجمع جازان الصحي يوسف آل إبراهيم؛ كلمةَ شكر للمساهمين في تنظيم هذه الفعالية الوطنية.
كما قدّم شكرَه لمديري إدارات التواصل المؤسّسي والتغيير بالمنشآت الصحية التابعة لتجمع جازان الصحي؛ لتنظيم فعاليات بهذه المناسبة الوطنية في المنشآت التابعة لهم للمرضى والموظفين.
وأكد أهمية الجهود الجماعية؛ فهي السبيل لتحقيق النجاح والتميز في كل الفعاليات العامة والخاصة.
وشهدت الفعاليةُ حضورًا متميزًا من الكوادر الصحية والموظفين، وعدة أركان لأنشطة متنوعة تعكس الفخر والانتماء للوطن.
واختتمت الفعالية بتوزيع عدد كبير من الهدايا التذكارية المعبرة عن حب الوطن والانتماء والامتنان لكل من ساهم في بناء الوطن ورفع رايته في سماء المجد.