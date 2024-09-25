"تجمع جازان الصحي" يحتفل باليوم الوطني السعودي 94

بدأت الفعالية بكلمة للرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني، ألقاها نيابة عنه نائبُ الرئيس التنفيذي للجودة والتميز المؤسسي الدكتور عبد الله الأسمري؛ حيث أكد فيها أهمية هذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها المملكة بمختلف المجالات، خاصةً في المجال الصحي.