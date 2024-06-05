توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة السعودية للقهوة وجمعية البن برجال ألمع

كما تهدف الاتفاقية إلى إطلاق عدد من المبادرات مثل مبادرة تمكين المزارعين، وذلك من خلال تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الخبرات المحلية في زراعة البن من خلال الاستفادة من البرامج والمراكز التدريبية الداخلية والدولية، إضافة إلى إقامة مسابقة أفضل محصول، وذلك من أجل خلق روح التنافس بين المزارعين للاهتمام بالمحاصيل والعمل على إنتاج أفضل وأجود المحاصيل.