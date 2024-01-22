"خالد بن سعود" يتسلم التقرير السنوي لحرس الحدود بتبوك

تسلم نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نسخة من التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة حرس الحدود بالمنطقة لعام 2022-2023م.
جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بالإمارة اليوم الاثنين، قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء حباب بن شافي البقمي.
واستمع الأمير "خالد" إلى شرح مفصل عن أبرز إنجازات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، منوهًا إلى ما يحظى به جهاز حرس الحدود من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية.
وثمن نائب أمير تبوك، جهود رجال حرس الحدود بالمنطقة، وما تضمنه التقرير من إنجازات، مشيدًا بالدور الفعال لمنسوبي حرس الحدود في حماية حدود المملكة.
من جهته، نوه اللواء "البقمي" إلى دعم ومتابعة أمير منطقة تبوك ونائبه لأعمال حرس الحدود في المنطقة.