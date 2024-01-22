"خالد بن سعود" يتسلم التقرير السنوي لحرس الحدود بتبوك

واستمع الأمير "خالد" إلى شرح مفصل عن أبرز إنجازات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، منوهًا إلى ما يحظى به جهاز حرس الحدود من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية.