"وجه السعد" تكشف 20 حالة متقدمة.. قافلة طبية تصل موقق غرب حائل

في خطوة لافتة ضمن الجهود الصحية المتنقلة، كشف تجمع حائل الصحي عن رصد 20 حالة مرضية متقدمة في محافظة موقق -80 كلم غرب حائل- من خلال قافلة "وجه السعد" الطبية التي أطلقها مؤخراً.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي والتغيير بالتجمع، أحمد العواد، في لقاء مع قناة الإخبارية، أن الحالات المكتشفة جاءت من بين أكثر من 300 مراجع استفادوا من خدمات القافلة في المحافظة.
وبيّن العواد أن أحد أبرز دوافع إطلاق القافلة هو ارتفاع عدد الإحالات من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات المرجعية في حائل، إضافة إلى أهمية التوعية الصحية في المحافظات والمراكز ذات التغطية المحدودة بالخدمات الطبية.
وتحمل القافلة اسم "وجه السعد" تيمّناً بأمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وتُعد مبادرة متنقلة تهدف إلى تقديم رعاية صحية واستشارية في خمسة عشر تخصصاً نادراً، في مواقع تعاني من ضعف الكوادر أو نقص التخصصات.
وبدأت القافلة أولى محطاتها في مستشفى موقق، مقدّمة خدماتها في تخصصات: أمراض النساء والولادة، الجهاز الهضمي والمناظير، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الطب الباطني، الروماتيزم، جراحة السمنة، أمراض الأطفال والكلى، طب الطوارئ، الغدد الصماء والسكري، الجراحة العامة، الأعصاب، أمراض القلب والقسطرة، وأمراض قلب الأطفال.
ويضم الفريق الطبي نخبة من الاستشاريين والمتخصصين، إلى جانب طاقم التمريض والفنيين، حيث تم توفير الكشف الطبي والعلاج، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية صحية شاملة.
وتهدف القافلة إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية النادرة، ورفع مستوى الوعي، والمساهمة في الكشف المبكر عن الأمراض لتقليل المضاعفات والوفيات، إضافة إلى تقليص الفوارق في جودة الرعاية الصحية بين المناطق، وتخفيف الضغط عن المنشآت الصحية، إلى جانب دعم تخطيط الخدمات المستقبلية من خلال رصد الحالات الشائعة.