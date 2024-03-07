مدير مرور جدة يزور مرضى الحوادث بمجمع الملك عبدالله الطبي بالمحافظة
استقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي بن سالم الخياط والمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة الدكتور فوزي بن علي الغامدي، مدير مرور محافظة جدة اللواء أحمد بن مساعد السريحي ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي ومتحدث مرور جدة العقيد أحمد بن سعد السمراني ومرافقيهم.
وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار زيارة وفد مرور جدة لمصابي الحوادث المرورية الذين قدر الله عليهم أن يلزموا الأسرة البيضاء لتلقي العلاج الطبي والرعاية الصحية، حيث قدم مدير مرور محافظة جدة وزملاؤه الهدايا والورود للمصابين لرفع معنوياتهم النفسية وإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم.
وأشاد الوفد بما يقدمه مجمع الملك عبدالله الطبي في توفير أفضل الرعايات الصحية والخدمات الطبية اللازمة التي يحتاج إليها مصابو الحوادث المرورية وغيرهم من المرضى المنومين لتسريع عملية شفائهم، مؤكدين بذلك مد جسور التعاون والتواصل الدائم بما يخدم الصالح العام وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله – في سبيل راحة المواطن والمقيم والزائر.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الفعاليّات المصاحبة لأسبوع المرور الخليجي لعام 2024 م وتوصيل الرسالة المرورية والتي لها الأثر الإيجابي والنفسي عليهم، والاتعاظ مما حصل وتسبب بذلك، متمنين لهم العودة لممارسة حياتهم بصحة وعافية.