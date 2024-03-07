مدير مرور جدة يزور مرضى الحوادث بمجمع الملك عبدالله الطبي بالمحافظة

استقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي بن سالم الخياط والمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة الدكتور فوزي بن علي الغامدي، مدير مرور محافظة جدة اللواء أحمد بن مساعد السريحي ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي ومتحدث مرور جدة العقيد أحمد بن سعد السمراني ومرافقيهم.