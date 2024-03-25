"رواق الأجوديات" يتحوَّل لحاضنة مبادرات نوعية حظيت بمشاركة الأهالي

أطلقت جمعية التنمية الاجتماعية النسائية بمحافظة محايل عسير مبادرة رواق الأجوديات في مسار العطاء، ضمن مبادرة أجاويد2 التي أطلقها أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ضمن برامج ومشاريع عدة في مساعي الخير والعطاء.
وتم تقسيم المبادرة لثلاث مراحل، الأولى انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، وتمثلت في توزيع السلال الرمضانية والبطاقات الشرائية على الأُسر المتعففة، ثم مبادرة عمرة رمضان (في رحاب الرحمن)، وتستهدف الأرامل والمطلقات والمهجورات وأبناءهن، بإشراف مجموعة من الأجوديات المتطوعات بالجمعية.
وتمثلت المرحلة الثانية بإطلاق مبادرة بازار رواق الأجوديات الخيري للحرفيات والأُسر المنتجة والمتعففة، وتشتمل على ورش تدريبية وتأهيلية لأبناء وبنات الأُسر المتعففة، واستقبال زوجات الشهداء والمعتمرات، ومبادرة فرحة ابن شهيد برسم الفرحة والبهجة على وجوههم، بالتنسيق مع "مهرجان لمة".
وفي المرحلة الثالثة تم تنفيذ مبادرة "لبيه" للخدمات الإلكترونية لخدمة المستفيدات، ومبادرة (فرحة عيد)، التي تتضمن تجهيزات زكاة الفطر وكسوة العيد، وبرنامج معايدة للأيتام والأُسر المتعففة والمستفيدات من خدمات الجمعية.
وقالت ابتسام بنت جبران آل عقيل رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية النسائية بمحافظة محايل: إن رواق الأجوديات انطلق ببرامج تمت صياغتها والإعداد المنظم والمسبق لها، ولكن بمجرد انطلاق قوافل العمرة شهدت المبادرة تفاعلاً مجتمعيًّا غير مسبوق طلبًا للمساهمة والمشاركة من أهالي المحافظة؛ ليتحول رواق الأجوديات لحاضنة مبادرات نوعية من أبناء وبنات المحافظة رغبة في الأجر والثواب في شهر الخير.
وأكدت أن مبادرة أجاويد2 أحدثت حراكًا مجتمعيًّا نوعيًّا غير مسبوق لتفعيل دور المجتمع المحلي الحيوي المستجيب لقيادته والمحب لوطنه.