"رواق الأجوديات" يتحوَّل لحاضنة مبادرات نوعية حظيت بمشاركة الأهالي

أطلقت جمعية التنمية الاجتماعية النسائية بمحافظة محايل عسير مبادرة رواق الأجوديات في مسار العطاء، ضمن مبادرة أجاويد2 التي أطلقها أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ضمن برامج ومشاريع عدة في مساعي الخير والعطاء.