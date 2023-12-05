‏الهلال الأحمر يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي لسلامة المرضى بالقصيم

وشارك فرع الهيئة في المؤتمر من خلال ركن توعوي مجهز بكوادر طبية إسعافية ومتطوعين ومتطوعات، وتوزيع هدايا توعوية وحقائب إسعافية وتعريف الزوار بمبادرات الهيئة، ومن أهمها مبادرة "ومن أحياها" لنشر الوعي بأهمية تعلم الإنعاش القلبي الرئوي وطريقة استخدام جهاز الصدمات القلبية والتدريب عليه لمنسوبي أماكن التجمعات والمقرات الحكومية والمؤسسات الخاصة.