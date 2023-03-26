"سارة بنت خالد" ترعى حفل السحور الخيري لـ"جمعية إنسان".. الخميس

وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب أن "الجمعية تحرص على تعزيز التواصل مع سيدات المجتمع ومع الكافلات والداعمات في كل عام، وهو أحد أهداف السحور الخيري بالجمعية، الذي يعد رافداً خيرياً من أهم برامج الجمعية للتعريف ببرامجها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين".