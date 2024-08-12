فرع "الصحة" بحائل يشارك في بطولة كأس حائل للرياضات الإلكترونية

وأكد سلطان بن ناصر المسيعيد، المدير العام لفرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، حرص فرع الوزارة على المشاركة في هذه البطولة التي تستهدف فئة الشباب، مشيرًا إلى أن تلك المنافسات توفر بيئة محفزة، تعزز التواصل الاجتماعي، وتقلل من الشعور بالعزلة التي قد يعانيها بعض الأفراد.