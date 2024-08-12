فرع "الصحة" بحائل يشارك في بطولة كأس حائل للرياضات الإلكترونية

يشارك فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل في بطولة كأس حائل للرياضات الإلكترونية، الذي يُعدُّ الحدث الأول والفريد من نوعه للرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال 16 جناحًا توعويًّا، وبمشاركة أكثر من 100 من الكوادر الصحية، بالتعاون مع تجمُّع حائل الصحي والجمعيات الصحية.
وتنطلق البطولة برعاية كريمة من نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، في الفترة من 11 أغسطس إلى 15 أغسطس بمركز المغواة الترفيهي بمدينة حائل.
وتتضمن الفعاليات الصحية بمشاركة تجمُّع حائل الصحي والتطوع الصحي 9 فعاليات، هي كالآتي: قافلة قلب عبدالعزيز للكشف المبكر عن أمراض القلب، وعربة الكشف المبكر عن هشاشة العظام، وكذلك العيادات الافتراضية، والعيادات الطبية المتنقلة، وعربات التبرع بالدم (رجال - نساء).
كما تتضمن ركن نموذج الرعاية الجديد، وأجنحة خدمات طبية للجمعيات الصحية المشاركة، وركنًا للتوعية والتثقيف الصحي، وجناح مركز الأزمات والكوارث الصحية.
وتُنفَّذ هذه الفعاليات بمشاركة عدد من شركاء النجاح.
وأكد سلطان بن ناصر المسيعيد، المدير العام لفرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، حرص فرع الوزارة على المشاركة في هذه البطولة التي تستهدف فئة الشباب، مشيرًا إلى أن تلك المنافسات توفر بيئة محفزة، تعزز التواصل الاجتماعي، وتقلل من الشعور بالعزلة التي قد يعانيها بعض الأفراد.
وأكد "المسيعيد" أهمية التوازن في ممارسة رياضات الألعاب الإلكترونية؛ للحفاظ على نمط حياة صحي.. لافتًا إلى أن الاعتدال والوعي يمنعان مخاطر إدمان هذه الرياضات؛ ما يُشكِّل جزءًا أساسيًّا من الاستفادة الإيجابية منها.