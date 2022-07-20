"المعهد الصناعي الثانوي" بجازان يعلن مواعيد القبول للدبلوم والبرامج المهنية

وبيّن أن شروط التقديم: أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، وشهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو شهادة إتمام الصف الثاني ثانوي، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا، وألا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة، وألا يكون المتقدم خريجًا من الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية، وألا يكون المتقدم مفصولًا تأديبيًّا من أي جهة تعليمية أو تدريبية، ويُشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، وألا يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك.. ويتاح للمتقدم معهد واحد أو عدة معاهد للتقدم إليها؛ (بحد أعلى معهدان)، ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى)؛ مشيرًا إلى أن المتدرب يحصل على العديد من المميزات والحوافز، تتضمن أن يُصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال، وفرصة التوظيف مع القطاع الخاص والحكومي، ويحصل المتدرب عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة، وفرصة إكمال الدراسة بالكليات التقنية، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني.