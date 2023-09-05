"الفهد": نتطلع إلى خلق بيئة جاذبة تستوعب طاقات الشباب عبر منظومة قيم تعتمد على المبادئ والقانون

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع ممثلي قطاعات الجمعية الذي عُقد بمقر الجمعية في الرياض؛ بحضور الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية؛ حيث أشار إلى أن رؤية الخطة الاستراتيجية للجمعية تتضمن مجموعة كبيرة من مؤشرات القياس، ومن معايير التقييم وصولاً لتحقيق الرؤية من أن تصبح الكشفية بيئة شبابية جاذبة ورائدة تستوعب طاقات الشباب وتلبي احتياجاتهم وتوجه قدراتهم لخدمة المجتمع وتُسهم في تنميته بفكر راشد ومتطور ومستوعب لمتغيرات العصر ومتطلباته ومحافظ على أصالته وانتمائه تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.