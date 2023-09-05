"الفهد": نتطلع إلى خلق بيئة جاذبة تستوعب طاقات الشباب عبر منظومة قيم تعتمد على المبادئ والقانون

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن الجمعية تعمل من خلال قطاعاتها المختلفة لتحقيق رسالتها ببناء عالم أفضل من خلال منظومة قيم تعتمد على المبادئ والقانون والطريقة الكشفية حتى يعتمد الكشافون من الجنسين ومن مختلف المراحل على أنفسهم كأفراد لهم دور في بناء وخدمة وتنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع ممثلي قطاعات الجمعية الذي عُقد بمقر الجمعية في الرياض؛ بحضور الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية؛ حيث أشار إلى أن رؤية الخطة الاستراتيجية للجمعية تتضمن مجموعة كبيرة من مؤشرات القياس، ومن معايير التقييم وصولاً لتحقيق الرؤية من أن تصبح الكشفية بيئة شبابية جاذبة ورائدة تستوعب طاقات الشباب وتلبي احتياجاتهم وتوجه قدراتهم لخدمة المجتمع وتُسهم في تنميته بفكر راشد ومتطور ومستوعب لمتغيرات العصر ومتطلباته ومحافظ على أصالته وانتمائه تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
كما أكدت الأميرة سما أن عمل فتيات الكشافة يخطو بثقة نحو الحاضر المجيد والمستقبل التليد؛ بطموح أن يستمر تنامي الدور التربوي في تحقيق كامل الارتقاء بقدرات الفتيات بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا لتغدو كل فتاة مواطنة فاعلة تقوم بدورها تجاه نفسها ومجتمعها على أكمل وجه.
ناقش بعد ذلك المجتمعون النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها احتياجات ومقترحات القطاعات الكشفية للاستراتيجية العامة لنشاطات الجمعية 2024- 2028، ودراسة الدليل التنظيمي للعمل المشترك للأنشطة والبرامج الكشفية في القطاعات.
كما ناقش المجتمعون دليل القائد الكشفي لمرحلة البراعم، ولائحة عشائر الجوالة بالمملكة، وأنظمة التأهيل القيادي الكشفي، والاستماع لمقترحات المجتمعين حول آليات التنسيق بين الجمعية والقطاعات فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية العامة والخطط المرحلية للنشاط الكشفي، ودراسة المشروع الكشفي لتعزيز العمل التطوعي، وفي ختام الاجتماع اتخذت القرارات والتوصيات المناسبة.