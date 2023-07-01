بعد تعذُّر عبور المركبات والشاحنات.. السيول تشلُّ حركة السير وتغمر طريق "محايل- سعيدة الصوالحة"

وقالت مصادر "سبق" إنه من الضرورة أن يكون هناك توحيد للمناسب، يسمح بتصريف المياه من المنطقة الصناعية والمياه الساقطة والجارية على الطريق؛ لكون تلك المنطقة أصبحت منطقة مكتظة بمستخدمي الطريق ومرتادي الصناعية، وإيجاد الحلول بدلاً من تقاذف المسؤوليات. علمًا بأن الطريق عليه عقد صيانة ومعالجات فورية من قِبل إدارة الطرق لإحدى الشركات الوطنية. ويتضمن أحد بنود العقد إزالة الضرر ومعالجته حفاظًا على مستخدمي الطريق؛ إذ إن هذه المياه لم تتجمع بهذا الشكل إلا بعد عمل ازدواجية الطريق.