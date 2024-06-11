مستشفى "بيش" العام يعقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم

عقد مستشفى "بيش" العام، التابع لتجمع جازان الصحي، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، للربع الثاني من العام 2024.
وقد عقد المجلس برئاسة مدير المستشفى عيسى بن عبدالله جعفري، ورؤساء الأقسام ذات العلاقة، وبمشاركة عبده مطاعن ومحسن مريع وموسى خرمي، كأعضاء من محافظة بيش، ممثلين عن المرضى وأسرهم في المجلس.
وقد تطرق المجلس إلى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للوصول إلى تحقيق تطلعات المرضى.
وإشراك ممثلي المرضى في المجلس فيما يخصهم من مشروعات تحسينية وتطويرية تساهم في تحقيق الخدمة الصحية التي يطمح لها الجميع.
يذكر أن المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، يهدف إلى إيصال صوت المستفيدين لمقدمي الخدمات الصحية واستعراض أبرز احتياجاتهم، ومطالبهم وإشراك ممثليهم بفاعلية، بما يساهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية للمستشفى.