مستشفى "بيش" العام يعقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم

وقد عقد المجلس برئاسة مدير المستشفى عيسى بن عبدالله جعفري، ورؤساء الأقسام ذات العلاقة، وبمشاركة عبده مطاعن ومحسن مريع وموسى خرمي، كأعضاء من محافظة بيش، ممثلين عن المرضى وأسرهم في المجلس.