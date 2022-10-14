16 جلسة حوارية تثري "فرنشايز جازان" وتجيب عن تساؤلات الزوار والحضور

يأتي هذا فيما وجد أصحاب العلامات التجارية بيئة مناسبة لعقد صفقاتهم وسط حضور كبير؛ حيث بلغ عدد الزوار أمس ما يقارب 4 آلاف زائر، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بين العلامات التجارية العارضة وبين الراغبين في الدخول للسوق والراغبين في إصدار شهادات امتياز لأعمالهم؛ حيث بلغ عدد الصفقات حتى نهاية يوم الخميس أكثر من 15 صفقة.