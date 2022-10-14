16 جلسة حوارية تثري "فرنشايز جازان" وتجيب عن تساؤلات الزوار والحضور

وجد زائرو معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" في جنباته، الإجابة عن تساؤلاتهم واهتماماتهم إثر حضورهم للجلسات الحوارية وتنوع محاورها.
يأتي هذا فيما وجد أصحاب العلامات التجارية بيئة مناسبة لعقد صفقاتهم وسط حضور كبير؛ حيث بلغ عدد الزوار أمس ما يقارب 4 آلاف زائر، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بين العلامات التجارية العارضة وبين الراغبين في الدخول للسوق والراغبين في إصدار شهادات امتياز لأعمالهم؛ حيث بلغ عدد الصفقات حتى نهاية يوم الخميس أكثر من 15 صفقة.
وقد أقيمت الجلسات الحوارية في المعرض وسط حضور لافت ومميز؛ حيث بدأت في اليوم الأول بجلسات لمتحدثين متخصصين في مجال الامتياز التجاري، وتناولت عددًا من المحاور التي عرفت بالنظام التجاري والملكية الفكرية، والعقود القانونية تخللتها نقاشات حول أهمية الامتياز التجاري للراغبين في الدخول للتجارة، فيما شهد اليوم الثاني من الجلسات الحوارية محاور تناولت التنافس والتمويل والنجاح.
وتستمر الجلسات الحوارية في يومها الثالث اليوم بـ4 جلسات حوارية، يبدؤها رئيس قسم تطوير الأعمال في غرفة جازان محمد عبدالمقصود رشاد، يتحدث فيها عن الاستثمار للعلامات التجارية الناشئة "كيف تبيع علامتك التجارية"، تليها جلسة للدكتور عمرو مصطفى؛ وهو مؤسس شركة إتش أم سي لتطوير وإدارة المطاعم، يتحدث فيها عن "الأدلة التشغيلية للمطاعم والمقاهي واستراتيجيات النمو والتوسع".
فيما ستكون الجلسة الثالثة للمدير التنفيذي لكوف وساوث ويست، يتحدث فيها عن رحلة كوف وساوث ويست من الفكرة إلى الامتياز التجاري، ويختتم جلسات يوم الجمعة المهندس محمد القحطاني بالحديث عن صناعة العلامات التجارية والنمو والاستثمار في رأس المال البشري والعلامات التجارية.
إلى هذا تتضمن جلسات يوم غد السبت جلستين، يبدؤها وليد عبدالواحد النوح، يتحدث فيها عن ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ، ثم جلسة الأخيرة يتحدث فيها الدكتور مشاري الزيني رئيس مجلس إدارة شركة تاج للرعاية الطبية، عن الاستثمار في القطاع الصحي والمراكز الطبية.