"عسير".. اختتام فعاليات المعرض المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات

اختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم الخميس، فعاليات المعرض المتنقّل للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونظّم المعرض في عدد من الميادين والمجمعات التجارية بأبها وخميس مشيط، بمشاركة 13 جهة.
وقال مدير عام التعليم "فهد عقالا": إن المعرض نُفّذ بتوجيهات من أمير المنطقة، واستهدف المجتمع المحلي.
وأضاف: أنه يهدف إلى تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وسبل الوقاية منها، وطرق الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها، والحدّ من انتشارها.
ولفت إلى أن المعرض اشتمل على أركان شاركت فيها جهات عدة؛ للتعريف بهذه الآفة المميتة، ونشر الوعي المجتمعي بأخطارها، وتعزيز ثقافة وقيم رفض تعاطي المواد المخدّرة بين مختلف شرائح المجتمع.