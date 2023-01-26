اليوم الجمعة.. بلدية القصب تنظم مسابقة "الطبخ البري" في مبادرة كشتة

وتخلل المبادرة - التي تدخل أسبوعها الثالث - فعاليّات متنوعة لاقت استحسانًا وإقبالاً من أهالي المنطقة والزائرين، حيث نظمت البلدية ضمن برامجها الأسبوع الماضي بطولة البلوت، بمشاركة أكثر من 60 متسابقًا، وسط تفاعل جماهيري كبير.