اليوم الجمعة.. بلدية القصب تنظم مسابقة "الطبخ البري" في مبادرة كشتة

تنظم اليوم الجمعة بلدية القصب مسابقة "الطبخ البري"، ضمن فعاليات مبادرة "كشتة" المستمرة للأسبوع الثالث والتي تنظمها بلدية القصب، في إطار مبادرات أمانة منطقة الرياض.
وتفصيلاً؛ أعلنت بلدية القصب تنظيم مسابقة الطبخ البري لجميع الفئات والأعمار في ساحات البلدية الرياضية بطريق الملك عبدالله، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء وحتى الساعة ٩:٣٠ .
وتخلل المبادرة - التي تدخل أسبوعها الثالث - فعاليّات متنوعة لاقت استحسانًا وإقبالاً من أهالي المنطقة والزائرين، حيث نظمت البلدية ضمن برامجها الأسبوع الماضي بطولة البلوت، بمشاركة أكثر من 60 متسابقًا، وسط تفاعل جماهيري كبير.
وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها وكيل البلديات بمنطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن الخريف، بهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطن والمقيم، تحت شعار "حيّهم"، وتهدف إلى مشاركة مجتمعية تعيد للحدائق حيويتها، وتفعيل دور البلديات للشراكة المجتمعية.
وتتضمن مبادرة كشتة عددًا من الفعاليات مستوحاة من الأجواء الشتوية، والتي يوليها أهالي المنطقة اهتمامًا خاصًا.