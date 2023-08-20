‫مدير "تعليم سراة عبيدة" يتابع انطلاقة العام الدراسي 1445هـ

وتابع مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، ميدانيًّا، انطلاق الدراسة بابتدائية ابن النفيس، ومتوسطة ابن تيمية، وشارك في حصة الاصطفاف الصباحي، وتجوّل في القاعات الدراسية، واطلع على سير العملية التعليمية.