‫مدير "تعليم سراة عبيدة" يتابع انطلاقة العام الدراسي 1445هـ

شهدت مدارسُ سراة عبيدة، اليوم الأحد، عودةً جادّة لطلابها وطالباتها إلى مقاعد الدراسة، بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وانطلاق العام الدراسي 1445هـ.
وتابع مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، ميدانيًّا، انطلاق الدراسة بابتدائية ابن النفيس، ومتوسطة ابن تيمية، وشارك في حصة الاصطفاف الصباحي، وتجوّل في القاعات الدراسية، واطلع على سير العملية التعليمية.
وتخلّلت الزيارة جولةٌ على مرافق المدرسة؛ للاطمئنان على جاهزيتها للعملية التعليمية، مثنيًا على جهود مديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات؛ نظير الهمم العالية والبداية المميزة والانطلاقة الجادة والجهود الفنية والتنظيمية.
وقال "العلكمي": إن نسبة الحضور والانضباط وفقًا للرصد الميداني من المشرفين والمشرفات؛ كانت عالية، فيما تواجدت القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان؛ لتقديم الدعم والمساندة للمدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.
وأكّد "العلكمي" حرص الإدارة على البداية الجادة والقوية ومواصلة الجهود؛ لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومواكبة الخطط والأهداف التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها، والمنبثقة من الرؤية الوطنية الطموحة 2030م.