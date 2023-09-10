"بيئة الطائف" تُشارك في برنامج "مصايفنا سياحتنا"

واستطاع العديد من المزارعين بمنطقة مكة المكرمة، تحويل منتجات مزارعهم المتمثلة في: الورد، والفاكهة، والعسل، إلى الاستثمار في مشروعات زراعية سياحية وتهيئتها، عبر توفير خدمات ومتطلبات الزوار، الأمر الذي كان له أثر إيجابي وناجح.