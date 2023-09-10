"بيئة الطائف" تُشارك في برنامج "مصايفنا سياحتنا"

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، مع جمعية التنمية الأهلية، اليوم الأحد، في برنامج: "مصايفنا سياحتنا" في نسخته الثانية، بمحاضرة عن "الثقافة البيئية والحفاظ على البيئة".
وتضمّن البرنامج جولات سياحية وإرشادات توعوية ومسابقات ثقافية وسياحية، وزيارة أهم المعالم السياحية التراثية، واستهدف فئة الشباب من المرحلة المتوسطة وأعلى.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالإنابة عطية بن مقبل الثقفي: إن المحاضرة تناولت التعريف بأهمية الحفاظ على البيئة؛ لإسهامها في تحسين جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن السياحة الزراعية تعد مشروعًا رائدًا يُعيد تشكيل الخريطة السياحية والزراعية بالمنطقة، ويقدم فرص عمل للشباب والفتيات والأسر المنتجة، ويسعى إلى إيجاد بدائل مميزة لقطاع الإيواء السياحي والسفر والاستمتاع بالطبيعة.
واستطاع العديد من المزارعين بمنطقة مكة المكرمة، تحويل منتجات مزارعهم المتمثلة في: الورد، والفاكهة، والعسل، إلى الاستثمار في مشروعات زراعية سياحية وتهيئتها، عبر توفير خدمات ومتطلبات الزوار، الأمر الذي كان له أثر إيجابي وناجح.
كما أصبحت مزارعهم وجهة سياحية رائعة، لطبيعة أجوائها المتنوعة ما بين محافظات جدة وخليص والليث والقنفذة والطائف، وتنوّع منتجاتها الزراعية.