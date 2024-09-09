"بر ضرماء" تستعرض الموازنة المالية 2023م واعتماد ميزانية العام الحالي واللائحة الأساسية

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة الذي رحّب فيها بأعضاء المجلس، مثمنًا لهم حضورهم وجهودهم للرقي بالعمل الخيري داخل الجمعية، وعملهم الدؤوب بتنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات التي سعينا جميعًا من خلالها إلى تحقيق أهداف ورسالة الجمعية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية والثقافية.