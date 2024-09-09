"بر ضرماء" تستعرض الموازنة المالية 2023م واعتماد ميزانية العام الحالي واللائحة الأساسية

عقدت جمعية البر الخيرية بضرماء، اجتماع الجمعية العمومية مساء السبت 4/ 3/ 1446 الموافق 7/ 9/ 2024م برئاسة رئيس مجلس الإدارة زيد بن محمد العيسى، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.
بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة الذي رحّب فيها بأعضاء المجلس، مثمنًا لهم حضورهم وجهودهم للرقي بالعمل الخيري داخل الجمعية، وعملهم الدؤوب بتنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات التي سعينا جميعًا من خلالها إلى تحقيق أهداف ورسالة الجمعية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية والثقافية.
واستعرض المحاسب المالي للجمعية سلمان الحواصة، اعتماد الموازنة المالية للسنة المنتهية 2023م واعتماد الميزانية التقديرية للعام الحالي 2024م، كما تم طرح اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد تحديث من المركز الوطني وتعديل مسمى اسم الجمعية ليكون جمعية البر الخيرية بضرماء حسب التصنيف المعتمد من المركز الوطني والتصويت عليها.