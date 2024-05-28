السبت.. قافلة تجمع الرياض الصحي الأول الطبية تنطلق إلى الدلم

وتضم القافلة في رحلتها نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين من مختلف التخصصات، ويمثلها من مدينة الملك سعود الطبية؛ استشاري أمراض الدم الدكتور عبدالرحمن آل صويان، واستشاري طب وجراحة العيون الدكتور ممدوح التميمي، واستشاري العلاج التحفظي للأسنان وإصلاحها الدكتور أريج التركي، ومن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل؛ استشاري الباطنة الدكتور باسم الحربي، واستشاريين طب الأطفال الدكتور خديجة قناية والدكتور عبدالله اليحيى والدكتور أحمد المدني، ومن مستشفى الإيمان العام؛ استشاري الجراحة العامة الدكتور عبدالعزيز الحقباني، واستشاري المسالك البولية الدكتور سمير قطب.