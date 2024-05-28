السبت.. قافلة تجمع الرياض الصحي الأول الطبية تنطلق إلى الدلم

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول عن انطلاق القافلة الطبية يوم السبت المقبل، من العاصمة متجهة إلى مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، لتكون أول محطاتها في خدمة المجتمع.
وتضم القافلة في رحلتها نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين من مختلف التخصصات، ويمثلها من مدينة الملك سعود الطبية؛ استشاري أمراض الدم الدكتور عبدالرحمن آل صويان، واستشاري طب وجراحة العيون الدكتور ممدوح التميمي، واستشاري العلاج التحفظي للأسنان وإصلاحها الدكتور أريج التركي، ومن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل؛ استشاري الباطنة الدكتور باسم الحربي، واستشاريين طب الأطفال الدكتور خديجة قناية والدكتور عبدالله اليحيى والدكتور أحمد المدني، ومن مستشفى الإيمان العام؛ استشاري الجراحة العامة الدكتور عبدالعزيز الحقباني، واستشاري المسالك البولية الدكتور سمير قطب.
ويقدم الفريق الطبي الفحوصات الاستكشافية، والمشورة الصحية، والرعاية الطبية والعلاجية، للمرضى ممن هم في قوائم انتظار المستشفى، أو للمراجعين الجدد الحاضرين في اليوم ذاته .
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الجهود التطوعية التي ينظمها تجمع الرياض الصحي الأول؛ بهدف توفير الرعاية الشاملة والمتكاملة لأفراد المجتمع في مختلف أماكنهم، مع ضمان سهولة الوصول والحصول على الخدمة بجودة وكفاءة عالية، وفق برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.