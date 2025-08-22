"المسؤولية المجتمعية" يشارك في مواسم الطائف 2025 بمبادرات تطوعية نوعية

شارك قسم المسؤولية المجتمعية في فعاليات مواسم الطائف 2025 من خلال مبادرات تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، ورفع الوعي لدى الزوار، إضافة إلى غرس قيم الانتماء وحماية البيئة وتعزيز التعليم.
وتضمنت المشاركة فعالية تفاعلية بعنوان "اكتشف معالم الطائف"، سلطت الضوء على أبرز المعالم السياحية والتاريخية للمدينة، من خلال ركن تفاعلي يديره متطوعون مدرَّبون، تخلله عروض مرئية، ونشرات تعريفية، وحوارات مباشرة مع الزوار لتعزيز معرفتهم بتاريخ ومعالم الطائف.
كما قدم القسم فعالية "اترك بصمتك من خلال غرس شتلات جمالية"، التي أتاحت للزوار من مختلف الأعمار فرصة المشاركة في زراعة شتلة، والتعرف على طرق العناية بها، حيث يأخذ كل مشارك نبتته كتذكار يعكس قيم البيئة والارتباط بالطبيعة.