مستفيدو "كيان للأيتام" يعتمرون ويتطوعون بتقديم هدايا ووجبات للمعتمرين في بيت الله الحرام

وللوقوف على تجربة التطوع في بيت الله الحرام وتقديم هدايا ووجبات طعام للمعتمرين قالت المستفيدة والمتطوعة تهاني الطائفي: رحلة العمرة التطوعية للتوزيع على المعتمرين كانت أول تجربة لي مع كيان، كان شعورًا جميلاً، كنت وأنا في بداية الطريق أحمل على عاتقي من هموم الدنيا وأمورها الكثير، وبمنتصف الرحلة لفت انتباهي أن الجميع معنا أتى لكي يشارك مبتسمًا، لا يتكلم إلا عن الفرحة.