15 ورقة بحثية و4 ورش تدريبية في اليوم الثاني لمؤتمر جامعة الملك خالد الثاني للمعلم

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر قدم كل من أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد الغفيري والأستاذة أسماء القحطاني وكيلة مدرسة بالإدارة العامة لتعليم عسير ورقة علمية بعنوان "الدور التربوي لمعلم المرحلة الابتدائية في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب"، كما تضمنت الجلسة ورقة بحثية بعنوان "تصور مقترح لتفعيل دور المدارس المنتجة في تمويل الأنشطة الطلابية بمدارس التعليم العام بالمملكة"، لكل من أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة القصيم الدكتور إبراهيم الزهراني، وباحثي دكتوراه الفلسفة في القيادة التربوية فهد العتيبي، وعبدالله القحطاني، كما قدّمت باحثة دكتوراه المناهج وطرق تدريس العلوم بجامعة الملك خالد، أفراح أبوعوه ورقة بعنوان "فعالية تدريس العلوم باستخدام الألعاب التعليمية في تعديل التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول المتوسط"، وقدمت طالبة الماجستير بجامعة جازان الأستاذة رباب ملهوي ورقة حملت عنوان "درجة استخدام إنترنت الأشياء في تطوير المؤسسات التعليمية من وجهة نظر المعلمين"، وقد ترأس الجلسة مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي.